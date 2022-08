Nominasjonsvalg gir steilere fronter i USA

Tirsdag gikk Ilhan Omar, en av Demokratenes profiler på venstresida, seirende ut av nominasjonsvalget i Minnesota. Omar ble utfordret av den mer moderate Don Samuels, og valget ble jevnere enn ventet.

Omar er med i den såkalte The Squad i Representantenes hus, en gruppe profilerte politikere på venstresida i partiet, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez.

To andre medlemmer av The Squad, Rashida Tlaib og Cory Bush, har tidligere slått mer moderate utfordrere i henholdsvis Michigan og i Missouri.

Også i Vermont trakk en demokrat på venstresida det lengste strået i nominasjonsvalget. Becca Balint vil bli første kvinne til å representere delstaten i Kongressen dersom hun går seirende ut i mellomvalget i november.

Trump-støtte

Mens venstrekandidater gjør det godt i Demokratenes nominasjonsvalg, har flere Donald Trump-tilhengere på høyresiden gått seirende ut i Republikanernes nominasjonsvalg.

Trumps favoritt Tim Michels vant tirsdag i Wisconsin og utfordrer dermed delstatens demokratiske guvernør Tony Evers til høsten. Det kan bli en av de mest spennende duellene i mellomvalget, spår amerikanske medier.

Kari Lake ble før helga republikanernes guvernørkandidat i Arizona. Hun har i likhet med Trump hevdet at Joe Biden og Demokratene fusket seg til seier i presidentvalget, og var ikke partiledelsens favoritt.

Arizona er tradisjonelt en republikansk-dominert stat, men har de siste årene blitt stadig mer demokratisk, og Biden vant der i 2020.

Mistet plassen

Trumps favoritt, den konservative forretningskvinnen og kommentatoren Tudor Dixon, blir guvernørkandidat i Michigan og utfordrer dermed demokraten Gretchen Whitmer som står Biden nær. Også denne duellen kan bli svært jevn.

Peter Meijer, en av få republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett, mister sin plass i Representantenes hus for Michigan etter å ha tapt nominasjonen til den tidligere misjonæren John Gibbs.

Gibbs hadde flere posisjoner i Trumps administrasjon og har høstet kritikk for å spre konspirasjonsteorier og usannheter.

Trump lyktes også med å få sin mann, den konservative senatoren Mike Lee, renominert i Utah.

Ytterliggående

En av de mest ytterliggående republikanerne i Representantenes hus, Lauren Boebert, ble også renominert med støtte fra Trump i Colorado. Hun har tidligere bidratt til å spre den elleville konspirasjonsteorien kjent som QAnon.

I Illinois slo kongressrepresentanten Mary Miller, som nylig kalte høyesteretts omstridte abort-kjennelse «en seier for hvitt liv», en moderat utfordrer.

Den fanatiske abortmotstanderen Darren Bailey, som hadde Trumps støtte, lyktes med å bli Republikanernes kandidat i guvernørvalget i Illinois, etter å ha beseiret den mer moderate Richard Irvin. I Ohio ble Trump-favoritten J.D. Vance partiets kandidat i senatsvalget.

Tapte i Colorado

Andre steder har det derimot ikke gått like bra for Trumps foretrukne kandidater. To kandidater i Colorado som hevder at Trump var presidentvalgets rettmessige vinner, tapte for mer moderate republikanere.

Joe O’Dea, som var helt klar på at det var Biden som vant, beseiret Ron Hanks i kampen om å bli partiets kandidat i senatsvalget. Hanks var en av dem som deltok i stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021.