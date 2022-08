Kenyanerne til valgurnene med håp om fredelig maktoverdragelse

Opposisjonsveteranen Raila Odinga, som denne gangen har støtte fra avtroppende president Uhuru Kenyatta, leder på meningsmålingene. Han var i eksil i Norge noen måneder i 1991, skriver NRK.

Odinga har vært en av Kenyas ledende politikere i en årrekke, og det gode forholdet mellom ham og Kenyatta beskrives som en bemerkelsesverdig politisk kuvending. Kenyatta støtter Odinga i stedet for sin viseprosent William Ruto, som er den andre favoritten.

Kenyas historie med blodige sammenstøt i forbindelse med valg og maktoverdragelser lurer i kulissene. Landet har den siste tiden slitt med stigende priser, tørke og dyp misnøye med den politiske eliten.

Endret valgsystem

Likevel er det gjort flere endringer for å sørge for at maktoverdragelsen skjer på fredelig vis når Kenyatta skal gå av etter å ha sittet med makten siden 2013.

Hvis ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene, må det holdes et nytt valg. I tillegg er det tatt grep for å styrke domstolenes uavhengighet, slik at de kan avgjøre hvis det blir uenigheter om valgresultatet.

– La oss kollektivt stå fram og vise verden at Kenya er et levende demokrati, sier leder Wafula Chebukati i valgkommisjonen.

Både Odinga og Ruto har bedt om fredelige valg, men frykten er at det skal ende med gatekamper dersom taperens tilhengere ikke vil godta utfallet. Mer enn 150.000 sikkerhetsstyrker er kalt ut for å ta vare på sikkerheten.

Blodig valg i 2007

Minnene fra 2007, da Odinga tapte valget og det nesten endte med borgerkrig, gjør at også Kenyas internasjonale partnere følger valget tett.

– Kenya avholder valg og Øst-Afrika holder pusten, skriver avisa The East African.

Da Odinga tapte mot Kenyatta i 2017, slo politiet hardt ned på demonstrasjoner og flere titall ble drept.

Ettersom verken Odinga eller Ruto tilhører dem dominerende Kikuyu-stammen, som tre av de fire siste presidentene har gjort, blir valget sett på som et nytt kapitel i Kenyas historie.

Ruto og hans støttespillere har i valgkampen forsøkt å tegne et bilde av at valget står mellom de tradisjonsrike politiske dynastiene, Kenyatta og Odinga-familiene, og nye stemmer.

Historisk kandidat

Økonomiske spørsmål blir trolig utslagsgivende, sier analytikere.

– Det nye valgsystemet gjør at utfallet trolig avhenger av hvem som klarer å hente støtte fra utenfor sine respektive baser, sier Afrika-analytiker Meron Elias.

Advokatene David Mwaure og George Wajackoyah stiller også. De to levnes lite håp, men Wajackoyah har satt farge på valgkampen med sin bakgrunn som spion og ønske om å legalisere marihuana.

Hvis Odinga vinner vil hans makker Martha Karua bli den første kvinnelige visepresidenten i Kenyas historie.

(©NTB)