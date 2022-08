Skjør våpenhvile holder på Gazastripen

Væpnede palestinere har ifølge den israelske hæren skutt 1.100 raketter mot Israel siden luftangrepene startet fredag. De fleste ble stanset av luftvern eller landet på palestinsk område.

Blant de drepte er 15 barn og fire kvinner, og 311 ble såret, opplyser helsedepartementet i Gaza by. Ifølge den palestinske gruppa Islamsk hellig krig var 12 av de drepte militsfolk, mens Israel sier flere sivile palestinere ble drept av palestinske raketter.

Helgens kamper er de verste siden Israel og Hamas, som styrer Gazastripen, utkjempet en elleve dager lang krig i fjor sommer. Den gang ble over 250 mennesker drept. Lite er bygget opp siden sist, og luftangrepenes ødeleggelser kommer på toppen av problemene som i årevis har rammet det blokkerte området.

Hamas på sidelinjen

De israelske angrepene var rettet mot den Iran-støttede militsgruppa Islamsk hellig krig (Jihad) på Gazastripen. Hamas holdt seg på sidelinjen, noe som trolig medvirket til at volden denne gangen ikke eskalerte til full krig.

Søndag kveld trådte våpenhvilen i kraft, og Israel sier de delvis har gjenåpnet grenseovergangene til Gaza for humanitære behov. Dermed kunne lastebiler med drivstoff mandag slippe inn etter at områdets eneste kraftverk stanset opp lørdag som følge av drivstoffmangel.

Erklærer seier

Begge parter erklærer seier i slaget. Islamsk hellig krig mistet to av sine ledere i de israelske angrepene. Men gruppas leder Ziad al-Nakhalah sa til pressen i Teheran søndag at gruppa fortsatt står sterkt.

– Dette er en seier for Islamsk hellig krig, sa han.

En høytstående israelsk diplomatkilde sier at angrepene har satt militsen flere tiår tilbake i tid. Israel oppnådde sine mål på kort tid i en «vellykket antiterroroperasjon», sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AP.

Islamsk hellig krig er terrorstemplet av USA og EU og alliert med Hamas, men opptrer ofte uavhengig av styresmaktene på Gazastripen.

Økonomiske avtaler

At Hamas holdt seg i bakgrunnen, kan være fordi de frykter israelske straffetiltak, skriver nyhetsbyrået AP. Hamas har flere økonomiske overenskomster med Israel som bidrar til å styrke bevegelsens kontroll i området, deriblant israelske arbeidstillatelser til flere tusen innbyggere.

Den forrige krigen i fjor sommer førte til massive ødeleggelser på Gazastripen. Siden er nesten ingenting gjenoppbygd. Fattigdommen er dyp, og arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent.

Møte i Sikkerhetsrådet

Både Israel og USA takker Egypt for landets rolle i å mekle fram våpenhvilen. FNs sikkerhetsråd skulle mandag holde et møte om den siste uroen etter en forespørsel fra blant andre Norge.

Norske Tor Wennesland har på vegne av FN vært tett involvert i arbeidet med å få på plass våpenhvilen i Israel og på Gaza, opplyser FN.

– Situasjonen er fortsatt veldig sårbar, sa Wennesland sent søndag kveld.

Ifølge Islamsk hellig krig inneholder våpenhvileavtalen en forpliktelse fra Egypt til å jobbe for å få løslatt to medlemmer av gruppa fra israelsk fangenskap.

Tre såret i Israel

En høytstående israelsk diplomatkilde hevder mandag at «de fleste sivile som ble drept i Gaza, ble drept av raketter fra Islamsk hellig krig». Påstanden er at rakettene ble avfyrt på feil måte eller ikke landet der de skulle, deriblant i flyktningleiren Jabaliya.

Ifølge den israelske hæren landet 200 av de palestinske rakettene inne på Gazastripen, mens 380 ble stanset av israelsk luftvern. Hæren opplyser ikke hvor det ble av resten, men det antas at de havnet i åpent lende eller gikk i stykker i lufta.

Tre personer i Israel ble såret av splinter, mens 31 andre ble lettere skadd mens de løp til tilfluktsrom, ifølge israelske nødetater. Da Israelske myndigheter innledet luftangrepene fredag, sa de at de var nødvendige for å håndtere trusselen fra Islamsk hellig krig. De hevdet også at gruppa planla et angrep med snikskyttere eller panservernraketter.

Den israelske hæren sier at restriksjoner som har gjort at israelere har oppholdt seg i kort avstand til bommerommene, gradvis skal oppheves.





















