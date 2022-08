Pentagon: Russland lider store tap i Ukraina

– Jeg tror at vi trygt kan anslå at Russland har fått 70.000 eller 80.000 drept og såret på under seks måneder, sier det amerikanske forsvarsdepartementets talsmann Colin Kahl.

– Tallet kan være noe lavere eller noe høyere, men jeg tror at det er i den størrelsesorden. Det er ganske bemerkelsesverdig ettersom Russland ikke har oppnådd noen av Vladimir Putins mål i Ukraina, sier han.

Ifølge Kahl har Russland også mistet «tre eller fire tusen» pansrede kjøretøy i Ukraina og kan nå være i ferd med å gå tom for presisjonsraketter.