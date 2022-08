Kongen utskrevet fra Rikshospitalet

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet torsdag for utredning av feber. Der fikk han påvist en infeksjon som måtte behandles med intravenøs antibiotika. Han ble derfor værende på Rikshospitalet over helgen.

Neste punkt på kongens offisielle kalender er statsråd på slottet den 12. august. I forrige uke deltok kong Harald i VM i seiling, hvor hans mannskap i Sira klatret til 10. plass.

Kong Harald på 85 år ble operert sist i 2021, da for en skadd sene over høyre kne. Operasjonen var vellykket, og kong Harald ble i etterkant erklært for å være i fin form ifølge slottet.