Moské vil jobbe aktivt mot homofobi

Ifølge Aftenposten skal moskeen nå jobbe aktivt for å bekjempe homofobi.

– Respekten for mennesker og likeverd er svært sentral i islam, sier ICC-imam Mohammad Saleemullah Alvi.

Styremedlem Jamil mener det er viktig at de ikke stikker hodet i sanden når det gjelder åpenhet rundt vanskelige temaer.

– Vi må erkjenne at det finnes homofobe holdninger i samfunnet, også i noen muslimske miljøer. Og så må vi aktivt jobbe for å forebygge dette. Vi har ikke fått jobbet nok for å bekjempe disse holdningene, sier han.

