Kina kutter dialogen med USA om klima og forsvar

Kinas utenriksdepartement opplyser at alle samtaler mellom landenes forsvarsministre og andre militære ledere vil bli stanset.

Samarbeidet de to landene har om retur av ulovlige innvandrere, etterforskning av straffesaker, transnasjonal kriminalitet, narkotikabekjempelse og klimaendringer opphører, ifølge departementet.

Kina og USA er de to landene i verden med størst utslipp av klimagasser. I fjor inngikk landene en klimapakt om å framskynde klimatiltak i løpet av dette tiåret, samt å møtes regelmessig for sammen å tak grep i klimakrisen.

Pelosi-besøk fører til reaksjoner

Kina har reagert svært sterkt på Pelosis besøk på Taiwan og igangsatt sine største militærøvelser noensinne i farvannene utenfor øya.

Årsaken til Kinas reaksjoner er at landet regner Taiwan som en del av sitt territorium. Kinesiske myndigheter har sagt at de vil ta tilbake landet, og bruke makt om det blir nødvendig.

Pelosi, som er leder for Representantenes hus i USA, var på øya tidligere denne uka. Det er første gang på 25 år at en såpass høytstående amerikansk politiker besøker øya, som USA offisielt regner som en del av Kina. USA og Taiwan har likevel et utstrakt samarbeid.

Kina oppfatter besøket som en provokasjon og igangsatte militærøvelsene torsdag som et svar. Kinesiske myndigheter varslet fredag at de vil innføre sanksjoner mot Pelosi og hennes familie.

Dusinvis med fly krysset delelinje

USAs utenriksminister Antony Blinken har kritisert Kinas militærøvelser rundt Taiwan og beskrevet dem som en betydelig opptrapping.

Ifølge kinesiske myndigheter har flere enn 100 fly og 10 krigsskip vært med på øvelsene rundt Taiwan. En rekke skip og fly har krysset den maritime delelinjen mellom landene i Taiwanstredet. Taiwans forsvarsdepartement sier det dreier seg om 68 fly og 13 krigsskip.

Kina skal også ha skutt raketter over Taiwan, og inn i Japans økonomiske sone i Stillehavet.

Forrige gang det var en stor krise i Taiwanstredet som kan sammenlignes med det som skjer nå, var på midten av 1990-tallet.

Fortsetter ut uka

Farvannene der det kinesiske militæret opererer, er noen av de travleste i verden, med skip som frakter elektronikk og andre viktige varer som er produsert i Asia.

Utenriksministre fra hele regionen har vært til stede på et møte i samarbeidsorganisasjonen Asean i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh de siste dagene. Her har også utenriksministrene fra Kina, Russland og USA vært til stede.

Kinas Wang Yi og Russlands Sergej Lavrov har uttrykt støtte til hverandre, mens Blinken har kommet med krass kritikk av Kinas militærøvelser.

Også Japan og Australia har tydelig uttrykt sin misnøye. Øvelsene skal likevel fortsette ut uka. Det kinesiske utenriksdepartementet hevdet at landet handler i tråd med folkeretten og at forholdt til Taiwan er et internt kinesisk anliggende.

(©NPK)