Stor kinesisk militærøvelse ved Taiwan – journalister melder om avfyrte missiler

Pelosi (82) reiste fra Taiwan onsdag etter et kort besøk som utløste rasende reaksjoner fra Kina. Beijing anser det selvstyrte Taiwan som en del av sitt territorium.

Øvelsene med skarp ammunisjon finner sted i seks områder rundt Taiwan, noen steder bare 20 kilometer fra kysten.

Ifølge den kinesiske avisa Global Times skulle det for første gang skytes missiler over taiwansk territorium. I tillegg skal kineserne simulere en blokade av øya.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP så kinesiske missiler som ble skutt ut i Taiwan-stredet tidlig på ettermiddagen lokal tid.

– Kina er offeret

Regjeringen i Kina forsvarer øvelsene og legger skylden for den økte spenningen på USA.

– I den pågående striden rundt Pelosis Taiwan-besøk er USA provokatøren, og Kina er offeret, hevder Hua Chunying, talskvinne i det kinesiske utenriksdepartementet.

En kinesisk militær kilde hevder overfor nyhetsbyrået AFP at øvelsene skal fungere som forberedelse til reelle militære stridigheter. Skulle taiwanske styrker løsne skudd, vil Kinas hær iverksette harde mottiltak, ifølge kilden.

Mindre kinesiske militærøvelser begynte tirsdag, samme dag som Pelosi ankom Taiwan.

Reagerer sterkt

USA kaller på sin side øvelsene uansvarlige. Landene i G7 – der USA inngår – reagerer sterkt på at Kina bruker et besøk som påskudd til å starte aggressiv militær aktivitet i Taiwan-stredet.

Nancy Pelosi er leder for Representantenes hus og en av de mektigste lederne i Det demokratiske partiet, som også president Joe Biden tilhører. Hun er den mest høytstående representanten for USA som har besøkt Taiwan på 25 år.

---

Kina og Taiwan

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre. Men Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan bedret seg på 2000-tallet. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949.

Da Taiwans nye president Tsai Ing-wen i 2016 nektet å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», brøt Beijing all formell kontakt.

USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem.

I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Det samme gjør Norge og det store flertallet av verdens land.

President Joe Biden gjentok i vår at USA vil forsvare Taiwan militært hvis øya invaderes.

Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner mennesker, mens Kina har omkring 1,4 milliarder innbyggere.

---

– I dag står verden overfor et valg mellom demokrati og autokrati. USA er fast bestemt på å bevare demokratiet, her i Taiwan og rundt om i verden, sa Pelosi under besøket.

Myndighetene på Taiwan sier de følger nøye med på militærøvelsene. Forsvarsdepartementet på øya sier de følger et prinsipp om å forberede seg på krig, uten å forsøke å starte noen krig.

– Vil unngå opptrapping

Selv om Kina starter store militærøvelser og bruker krigersk retorikk, tror analytikere at president Xi Jinping vil unngå at situasjonen eskalerer og kommer ut av kontroll.

– Det siste Xi ønsker, er en krig som starter ved et uhell, sier forsker Titus Chen ved Sun Yat-sen nasjonale universitet på Taiwan.

Analytiker Amanda Hsiao ved tankesmia International Crisis Group sier Kina ønsker å signalisere at landet avviser Taiwans suverenitet.

Samtidig mener Hsiao at øvelsene nå er en eskalering sammenlignet med den forrige krisen i Taiwan-stredet midt på 1990-tallet.

Viktige skipsruter

Noen av de travleste skipsrutene i verden går gjennom områdene der øvelsene pågår. Nesten halvparten av verdens konteinerskip passerte gjennom Taiwan-stredet de sju første månedene i år, ifølge tall innhentet av Bloomberg.

Skipsrutene brukes blant annet til frakt av flytende naturgass og databrikker. Taiwan er verdens viktigste produsent av avanserte databrikker, som er helt nødvendige komponenter i store deler av verdens industriproduksjon.

– Det vil uunngåelig bli forstyrrelser i de globale forsyningskjedene siden skip må omdirigeres, sier forsker James Char ved Rajaratnam School of International Studies i Singapore.

Kinas militærøvelser skal vare fram til søndag. De fordømmes også av EUs utenrikssjef Josep Borrell, som sier det er feil å bruke Pelosis besøk som et påskudd til å starte aggressiv militær aktivitet.

(©NTB)