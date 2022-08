Venstre sikrer mulig flertall for avbryte Stortingets ferie for å få på plass strømstøtte

– Hvis Stortinget må samles for å dette på plass allerede fra september, er Venstre forberedt på å avbryte ferien, sier Venstre leder Guri Melby til NTB.

Hun mener samtidig at strømstøtteordningen må forbedres.

– Vi må få på plass en ordning som skaper trygghet for at folk kan betale strømregningen sin. Det er også mange bedrifter som sliter, derfor må utsatte deler av næringslivet inn i en ny løsning, sier hun.

Det er kjent fra tidligere at også SV, Rødt og Frp ønsker å hasteinnkalle Stortinget for å instruere regjeringen i strømpolitikken. Tidligere onsdag åpnet også Erna Solberg og Høyre for forslaget. Det er dermed flertall på Stortinget for å avbryte ferien.

– Hvis regjeringen trenger et vedtak fra Stortinget på dette, så er vi forberedt på å lage et ekstraordinært møte på Stortinget, sa Høyre-lederen til NTB.