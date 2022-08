USA innfører nye sanksjoner mot Russland

Amerikanske myndigheter opplyste tirsdag at de har suspendert visumet til Alina Kabajeva, tidligere OL-turner og Duma-medlem, som nå er sjef for et medieselskap som støtter Russlands invasjon av Ukraina.

Russiske opposisjonelle, blant dem Aleksej Navalnyj, har lenge bedt om sanksjoner mot Kabajeva. De sier at medieselskapet hennes sto i spissen for å kalle vestlige kommentarer om invasjonen desinformasjon.

Storbritannia innførte sanksjoner mot henne i mai, og EU innførte i juni restriksjoner på hennes reisevirksomhet og eiendeler.

En rekke oligarker som står Putin nær, rammes også av sanksjonene, blant dem Andrej Gurjev, som eier det nest største godset i London etter Buckingham Palace og en yacht til en verdi av 120 millioner dollar.

Også rundt 900 russiske tjenestemenn har fått sine visa suspendert, blant dem fire som er utnevnt til å administrere okkuperte områder i Ukraina.

(©NTB)