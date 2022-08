Raisi trosser amerikanske sanksjoner og vil tale i FN

USA har siden november 2019 svartelistet en rekke iranske ledere, som de anklager for «medvirkning til alvorlige brudd på menneskerettighetene».

Blant dem er president Ebrahim Raisi, som ifølge USA spilte en sentral rolle da Iran henrettet en rekke venstreorienterte i 1988. Raisi nekter for å ha medvirket aktivt til massehenrettelsene og hevder at ordren kom fra landets daværende leder ayatolla Khomeini.

Til tross for at han står oppført på USAs sanksjonsliste, akter den iranske presidenten i neste måned å reise til New York for å tale i FNs hovedforsamling, opplyser en talsmann for den iranske regjeringen.

– Det er gjort forberedelser til presidentens deltakelse i FNs hovedforsamling, sa Ali Bahadori-Jahromi tirsdag.

FNs hovedforsamling åpner i New York 13. september.