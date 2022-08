Guterres advarer mot økt fare for atomkrig

Ifølge Guterres er trusselen om atomkrig nå like reell som på høyden av den kalde krigen.

– Vi har vært særdeles heldige til nå. Men hell er ingen strategi. Det beskytter heller ikke mot geopolitiske spenninger som kan koke over og resultere i atomkrig, sa Guterres da han mandag åpnet en konferanse der landene som har sluttet opp om ikkespredningsavtalen fra 1970, deltar.

– Den eneste garantien for at atomvåpen aldri vil bli brukt, er at de elimineres, sa Guterres.

– Det fins nå nesten 13.000 atomvåpen i arsenal verden over. Samtidig øker risikoen for spredning, og mekanismene som skal hindre opptrapping svekkes, fortsatte han.