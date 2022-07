Russland ber FN og Røde Kors granske angrep på fengsel

Russland og Ukraina skylder på hverandre for angrepet, som skal ha kostet 52 ukrainske krigsfanger livet. Nyheten om at Russland vil invitere eksterne granskere til å se på saken kommer fra det statlige nyhetsbyrået Tass.

FN krever også at angrepet granske, og Ukrainas menneskerettskommissær Dmytro Lubinets sa i en TV-tale at internasjonale eksperter bør undersøke hendelsen.

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukranews har Lubinets også startet prosessen med å få utlevert de døde ukrainske soldatene.

Både FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen har sagt at de sliter med å få adgang til de russiskkontrollerte områdene i Ukraina. Røde Kors har bedt om å få besøket fengselet for å undersøke tilstanden til dem som var der under angrepet og sikre at sårede får medisinsk hjelp og at de døde behandles med respekt. Så langt har ikke organisasjonen fått tillatelse til dette.