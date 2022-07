Flere anmeldelser om hatkriminalitet mot skeive etter Oslo-skytingen

Det viser tall fra Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i politiet.

25. juni åpnet 43 år gamle Zaniar Matapour ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo, blant annet London Pub, som er velkjent som skeivt utested. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen.

Politiet jobber etter flere teorier, og blant dem er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Oppmerksomhet rundt hatkriminalitet

Etter angrepet har det vært oppmerksomhet rundt flere tilfeller av hatkriminalitet mot skeive, eller folk som går med regnbuefargede gjenstander.

Budstikka har skrevet om en mann som ble utsatt for både fysisk og verbal trakassering fordi han og barna hadde med seg en regnbuefarget bag.

En rekke tilfeller av brenning av pride-flagg har også vakt oppmerksomhet, og flere skeive har stått fram med sine historier om hatkriminalitet.

61 anmeldelser på en måned

Til sammen var det 68 anmeldelser for hatkriminalitet på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk fra 1. januar til 24. juni. Fra 26. juni til 26. juli var det 61 slike anmeldelser.

I de samme periodene var det henholdsvis 341 og 126 anmeldelser for hatkriminalitet generelt. Nesten halvparten av alle anmeldelsene den siste måneden har altså dreid seg om hat på grunnlag av seksuell eller kjønnsmessig orientering.

I tillegg opplyser politiet om at de har mottatt 39 tips på den nasjonale tipsportalen for hatefulle ytringer i perioden. Det er opprettet åtte straffesaker i forbindelse med slike tips.

Politiets nasjonale kompetansemiljø innen hatkriminalitet ønsker ikke å kommentere hvorvidt det høye antallet anmeldelser skyldes en reell økning i antallet lovbrudd, eller en at det nå kan være en større andel lovbrudd som faktisk anmeldes.

Flere politidistrikter opplever økning

NTB har spurt landets politidistrikt om antallet anmeldelser for hatkriminalitet den siste måneden, sammenlignet med samme periode i fjor. Sju av elleve distrikt har svart, og flere forteller om en større økning. Politiet antar også at det er store mørketall knyttet til hatkriminalitet.

Øst politidistrikt mottok ti anmeldelser om hatkriminalitet i perioden, mot fire i 2021. Oslo politidistrikt alene har mottatt 28 anmeldelser for hatkriminalitet basert på seksuell orientering siden 25. juni.

Kun to av politidistriktene som har svart har opplevd en nedgang i antallet anmeldelser: Agder og Vest. Agder har imidlertid mottatt flere anmeldelser for hatkriminalitet spesifikt mot skeive.

Vanskelig å svare om mørketall

Nordland politidistrikt har mottatt to anmeldelser om hatkriminalitet knyttet til seksuell legning i løpet av den siste måneden.

– Det er vanskelig å svare på om det er store mørketall. Det er flere saker i år enn i fjor. Det kan jo tyde på at folk er mer bevisst på å anmelde dette. Samtidig er tallmaterialet så lite at man skal vokte seg vel for å trekke slutninger av dette alene, sier fungerende påtaleleder Steffen Ravnåsen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har imidlertid samlet inn statistikk som viser at tallene fra den siste måneden er en del av en større trend, skrev Klassekampen 28. juni i år.

Flere skeive utsettes for hatkriminalitet

– Det har vært en jevn økning i anmeldelser av hatkriminalitet knyttet til seksuell orientering de seinere årene, sier avdelingsdirektør Anne Bjørshol i Bufdir.

I 2012 var det 34 politianmeldelser av hatkriminalitet på bakgrunn av seksuell orientering, mens det i 2020 var 97.

I Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020, som ble publisert av Velferdsforskningsinstituttet NOVA i januar, kom det også fram at 15 prosent av de spurte som identifiserer seg som homofile eller lesbiske, har vært utsatt for hatkriminalitet. Blant bifile var tallet 14 prosent. Blant heterofile var det kun 3 prosent som var blitt utsatt. Hele én av fire transpersoner er blitt utsatt for trusler om vold.