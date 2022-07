Borgerlig flertall i julimålingene – selv med KrF under sperregrensa

Høyre er landets klart største parti og snuser på en oppslutning på 30 prosent. Snittet av de to målingene gir Høyre 29,2 prosent, opp 8,8 prosentpoeng fra valget i 2021, viser oversikten til Poll of polls.

Arbeiderpartiet er nede på 21,3 prosent (-5 prosentpoeng), mens regjeringspartner Senterpartiet får et snitt på 6,2 prosent, noe som er mer enn en halvering fra valgresultatet på 13,5. Sp går litt tilbake fra snittet i juni, mens Ap holder seg stabilt.

De borgerlige får 86 mandater mot 83 for regjeringspartiene, SV, Rødt og MDG. Det til tross for at KrF ligger på 3,2 prosent og er under sperregrensa. Venstre ligger like over på 4,2, mens Frp får en oppslutning på 13,6 prosent.

Det ble kun publisert to meningsmålinger i juli, en fra Norfakta for Nationen og Klassekampen og en fra Kantar for TV 2.