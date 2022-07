Blinken og Lavrov diskuterte fangeutveksling

Blinken sier han fredag forsøkte å overtale Lavrov til å godta et forslag som kan føre til at to amerikanere løslates fra russisk fengsel. Det er snakk om basketstjernen Brittney Griner og spionasjedømte Paul Whelan.

Ifølge CNN har Biden-administrasjonen tilbudt å utlevere den fengslede russiske våpenhandleren Viktor Bout i bytte mot de to amerikanerne.

I telefonsamtalen sa Blinken også at verden aldri vil godta at Russland annekterer ukrainske områder.

Videre understreket han viktigheten av at Russland overholder avtalen som skal gjøre det mulig for Ukraina å eksportere korn med skip.

Brittney Griner har sittet fengslet i Moskva siden 17. februar, etter at det ble funnet cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen hennes. Whelan ble dømt til 16 års fengsel i 2020.