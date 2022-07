Valp fikk gravstøtte i hodet og døde. Nå tar kommunen grep

Toby var på tur med eieren sin da den gikk for nær en gammel gravstøtte som veltet og tok livet av ham. Ifølge veterinæren som sjekket valpen etter ulykken døde han momentant. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Vi anslår at vi kommer til å legge ned cirka 1.000 monumenter fordelt på 20 gravplasser — Stein Nerland, konstituert avdelingsleder for gravpla

Nå har Oslo kommune satt fortgang i å legge ned gamle og ustødige gravstøtter for å hindre at lignende tilfeller oppstår.

– Sikring av gravstøtter er noe vi til enhver tid gjør, men nå har vi tatt en skikkelig sjau, sier konstituert avdelingsleder for gravplasser i Oslo kommune Stein Nerland til avisen.

[ Brann i bil på kirkegård- flere gravstøtter er ødelagt ]

Nesten 400 gravstøtter lagt ned

Nå ligger 300 gravstøtter på Vår Frelsers gravlund og 80 på Gamle Aker kirkegård på bakken.

– Hunden Toby har bidratt til intensiveringen av jobben som normalt pågår hele året, sier Nerland til VG.

Til sammen finnes det rundt 114.000 gravstøtter i Oslo, og selv om Vår Frelsers gravlund og Gamle Aker kirkegård antas å være de eldste gravplassene, skal man nå gå gjennom dem alle.

– Vi anslår at vi kommer til å legge ned cirka 1.000 monumenter fordelt på 20 gravplasser, sier Stein Nærland.

Veier opp mot 300 kilo

Grunnen til at gamle gravstøtter velter er blant annet at vann som fryser i bakken om vinteren kan føre til at gravmonumenter forskyver seg. Dette gjelder særlig i de tilfellene de ikke er boltet.

Jobben med å legge ned gravmonumentene krever flere personer, da snittvekten på dem er på nesten 300 kilo.

Stein Nerland sier til VG at han har forståelse for at det ser brutalt ut mens sikringsjobben har pågått, men forteller at folk har hatt stor forståelse for det de har gjort.

– Mange av monumentene blir sikret og mest sannsynlig satt opp igjen til høsten, sier han.