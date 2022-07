Rapport: Verdens storbanker følger ikke opp klimaavtalen

STUDIE: Ungdommer under en klimademonstrasjon i Zürich i november i fjor. En ny pilotstudie viser at verdens storbanker har gjort svært lite for å bidra til at verden greier å begrense klimaendringene til 1,5 til 2 grader. Skal målene i Parisavtalen nås, må de gjøre langt mer, ifølge rapporten, som er laget av bransjen selv. Arkivfoto: Michael Buholzer / Keystone via AP / NTB (MICHAEL BUHOLZER/AP)