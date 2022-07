Norge om gasskutt: – Støtter EUs arbeid

– Norge støtter EUs arbeid for å gjøre seg uavhengig av import av russisk energi, og har blitt enige med EU om å forsterke samarbeidet på energiområdet for å sikre tilgang på gassressurser på kort og lang sikt, sier statssekretær Elisabeth Sæther til NTB.

EU-kommisjonen sluttet seg tirsdag til en plan om frivillig kutt i gassforbruket på 15 prosent fra 1. august. Bakteppet er betydelig uro i EU for energiforsyningen til vinteren og frykt for bortfall av all russisk gass.

Russland har i senere år vært den største leverandøren av naturgass til EU. Norge har ligget på andreplass.

– Departementet opplever at våre venner i Europa setter stor pris på de høye leveransene fra selskapene på norsk sokkel, sier Sæther.