Intens kamp mot skogbranner i Tyskland og Tsjekkia

Brannen herjer i Elbe-Elster-distriktet sør for Berlin og hadde tirsdag ødelagt rundt 850 hektar skog, eller 8,5 kvadratkilometer. Den fortsetter å spre seg raskt på grunn av kraftige vindkast fra ulike retninger.

Sju brannfolk er skadd, hvorav fire er blitt behandlet på sykehus etter å ha pustet inn røyk.

Så langt er ingen innbyggere skadd, men en grisefarm har brent ned og flere av dyrene døde.

Rundt 300 innbyggere fra flere landsbyer er evakuert.

Brannen i Brandenburg omfatter et område der det skal være gravd ned store mengder gammel ammunisjon fra annen verdenskrig. Ettersom det er fare for eksplosjoner, får brannmannskaper ikke lov til å slippe inn. I stedet forsøker man å slukke brannen i det aktuelle området ved hjelp av helikoptre

Nasjonalpark brenner

Noen mil lenger sørøst forsøker brannmannskaper fra flere land å slukke en brann i nasjonalparken Ceske Svycarsko (tsjekkiske Sveits) nordvest i Tsjekkia, som har spredt seg over til den tyske delstaten Sachsen.

Brannen brøt ut søndag og var nesten slukket da den igjen begynte å spre seg på grunn av vind.

Rundt 80 mennesker er evakuert fra grensebyen Hrensko og flere andre fra landsbyen Mezna, der brannen har ødelagt flere boliger, opplyser en talsmann for brannvesenet, Lukas Marvan.

Flere land bistår

En gruppe tyske barn på sommerleir i Tsjekkia er også evakuert og sendt hjem til Tyskland.

Brannen var ennå ikke under kontroll ved middagstider tirsdag. Det tyske militæret har varslet at de vil sende fire helikoptre til grenseregionen for å bistå i slukningsarbeidet. Også Polen og Slovakia sender helikoptre, mens Italia vil bistå med fly.

Eksperter sier at klimaendringene gjør at hetebølger blir mer hyppige og mer intense, noe som øker faren for branner.