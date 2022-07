Dommer i Kentucky hindrer restriktiv abortlov fra å tre i kraft

– Det er overveiende sannsynlig at Kentuckys nye abortlov bryter med retten til privatliv og selvbestemmelse, ifølge dommer Mitch Perry i Jefferson-fylket i Kentucky i USA.

Delstatens to abortklinikker får derfor foreløpig fortsette å utføre abort ettersom saken fremdeles er i en juridisk prosess.

Bakteppet er at USAs høyesterett besluttet i juni å sette til side Roe vs. Wade-kjennelsen som har sikret føderal rett til abort siden 1973. Høyesteretts vedtaket slo fast at det nå er opp til delstatene å lage egne abortlover.

Kentuckys statsadvokat, republikaneren Daniel Cameron, sier han er skuffet over dommerens kjennelse og vil anke den til delstatens ankedomstol.

– Dommerens tolkning om at Kentuckys grunnlov inneholder en rett til abort er ikke forankret i lovteksten, sier han.

Guvernøren i delstaten, demokraten Andy Beshear, har imidlertid fordømt loven og mener den er «ekstremistisk». Han påpeker at loven mangler unntak for abort ved voldtekt eller incest.