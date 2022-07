Norsk fordømmelse av angrep som drepte irakiske turister

– Volden som skader sivile, må stanse, skriver Utenriksdepartementet på Twitter fredag.

Det ber også om at angrepet etterforskes for å sikre at noen blir stilt til ansvar.

Også Tyskland og FN har bedt om at angrepet etterforskes.

Granatangrepet rammet et populært utfluktsområde i en kurdiskbefolket fjellandsby i Dohuk-provinsen i Nord-Irak. Ifølge FN ble åtte sivile drept, mens irakiske medier melder om ni drepte.

Tyrkia er i gang med en offensiv mot det de hevder er PKK-baser i Nord-Irak, men landet avviser at de står bak angrepet. I stedet anklager de Kurdistans arbeiderparti (PKK) som i flere tiår har kjempet for selvstyre i de kurdiskbefolkede områdene sørøst i Tyrkia.

