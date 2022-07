Malis største militærbase angrepet av jihadister for første gang

I løpet av det over ti år lange islamistopprøret har Kati-basen vært spart for slike angrep.

Ifølge militæret ble to kjøretøy fulle av eksplosiver sprengt utenfor leiren ved 5-tiden fredag morgen. Få timer senere ble det oppgitt at regjeringsstyrkene hadde drevet angriperne tilbake, og at situasjonen var under kontroll. To angripere skal ha blitt drept.

– Situasjonen er under kontroll, og en opprydding er i gang for å finne gjerningsmennene og deres medsammensvorne, heter det i en kunngjøring fra militæret

Juntaleder Assimi Goïta, som tok makten i et kupp i 2020, oppholder seg ofte på Kati-basen.

Amerikanere og franskmenn advart

Tidligere på dagen slo amerikanske myndigheter alarm etter at lokale innbyggere meldte om skyting og eksplosjoner ved basen. Ansatte ved USAs ambassade fikk beskjed om å holde seg i ro inntil ny beskjed ble gitt. Beskjeden ble lagt ut på ambassadens nettsider.

Den franske ambassaden sendte samtidig tekstmeldinger til franske borgere, der det sto at Kati-basen var under angrep, og at folk burde være varsomme.

Det er også meldt at militæret sperret av veiene til basen, som ligger cirka 15 kilometer nordvest for hovedstaden.

Opprøret utvides

Inntil nylig var islamistopprøret konsentert om de nordlige delene av Mali. I det siste har imidlertid opprørerne vendt blikket mot andre deler av landet.

– I likhet med andre land i Sahel-regionen, som Burkina Faso og Niger, har større byer, også hovedstedene, i økende grad blitt omringet av en stadig spredning av islamistiske opprør som utgjør en stadig større risiko, sier Héni Nsaiba, seniorforsker ved The Armed Conflict Location & Event Data Project.

Samtidig har juntaen kommet på kant med Frankrike, som har hatt en større styrke utplassert i landet for å bekjempe islamistene. I februar besluttet Frankrike å trekke styrkene sine ut, ikke minst fordi juntaen har invitert inn det som skal være leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen.

Foten ned for nye FN-soldater

For en uke siden ga juntaen beskjed om at den setter ned foten for rotasjon av FN-styrken Minusma, som også Norge deltar i. Over 250 FN-soldater er blitt drept i Mali siden 2012, noe som gjør landet til ett av de farligste i verden for FN-styrker.

Det er nå over ti år siden de ytterliggående islamistgruppene al-Qaida og IS startet opprøret i det vestafrikanske landet, som også er preget av politisk uro og har opplevd to kupp de to siste årene.