FNs høyeste domstol vil behandle folkemordsak mot Myanmar

Gambia gikk til sak mot Myanmar i 2019 etter å ha anklaget landet for folkemord på den muslimske rohingya-minoriteten.

Men Myanmar har hevdet at ICJ ikke har rett til å behandle saken ettersom den kun skal behandle saker mellom to stater. Landets jurister har hevdet at Gambia opererer på vegne av Den islamske samarbeidsorganisasjon (OIC), noe Gambia avviser. De mener også at siden Gambia ikke har vært involvert i hendelsene i Myanmar, så kan det ikke anses å være en sak mellom to stater.

Fredag konkluderte imidlertid dommerne i ICJ med at domstolen har juridiksjon til å behandle saken mot Myanmars ledere. Rettsprosessen kan komme til å ta flere år.

Myanmar har signert FNs folkemordkonvensjon, men avviser anklagene om folkemord etter at hundretusener av rohingyaer ble fordrevet til Bangladesh i 2017, og mange av landsbyene de bodde i, ble brent ned. I tillegg ble det meldt om drap og omfattende overgrep.