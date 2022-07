Mario Draghi på vei til presidenten – ventes å levere inn avskjedssøknad

Det skjer etter at 74-åringen mislyktes med å få den ønskede støtten til en ny samlingsregjering. Draghi har ledet en bred sekspartiregjering siden februar i fjor, men er selv partiløs.

Torsdag varslet han at han igjen vil gå til president Sergio Mattarella for å informere presidenten om sin beslutning, noe som tolkes som at han vil levere en ny avskjedssøknad, en uke etter at han leverte sin første søknad, men fikk nei.

Onsdag åpnet han for å bli sittende etter å ha fått svært mange støtteerklæringer landet rundt. Men i en avstemning i senatet samme kveld unnlot tre av regjeringspartiene å stemme for å gi regjeringen hans ny tillit.

Ingen støtte fra høyrefløyen

De tre partiene var ytre høyrepartiet Lega, høyrepartiet Forza Italia, og den populistiske Femstjernersbevegelsen. Han fikk imidlertid støtte fra partier som regnes som sosialdemokratiske og mer sentrumsorienterte, men det var ikke nok til at han ville bli sittende.

Det er Mattarella som må godkjenne Draghis avskjedssøknad. Det er ventet at han vil oppløse nasjonalforsamlingen og be om nyvalg i september eller oktober, ifølge analytikere.

Meningsmålinger viser at de fleste italienere ønsket at 74-åringen skulle bli sittende fram til ordinært valg på ny nasjonalforsamling skulle holdes i mai neste år.

Ukraina-politikken splitter

Draghi har tidligere vært sjef for Den europeiske sentralbanken. Han blir ansett som en viktig pådriver for europeisk støtte til Ukraina, og dette er en av sakene som har ført til internt splittelse i regjeringen.

I EU er det bekymring for at Draghis avgang vil skape mer ustabilitet i Europa i en svært turbulent tid.

Draghi har blant annet hatt et tett samarbeid med Frankrikes president Emmanuel Macron, og i juni besøkte de to Kyiv sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– En pilar for Europa

Frankrikes europaminister, Laurence Boone, kaller Draghi for en eksepsjonell statsmann og en pilar for Europa.

– Italia kommer til å gå inn i en tid som kanskje blir mindre stabil enn før, sier hun til France Inter torsdag morgen.

Italias utenriksminister Luigi Di Maio, som nylig brøt ut av Femstjernersbevegelsen for å danne sitt eget parti, var onsdag dypt skuffet over avstemningen.

– Vi har gamblet med Italias framtid. Resultatet av denne tragiske avstemningen vil gå inn i historien. Fra i morgen vil ingenting være som det var, sa han onsdag kveld.