Temperaturen stiger raskt i Storbritannia – kan nå 41 grader

Det er ifølge BBC spådd 41 varmegrader i Worksop i Nottinghamshire tirsdag. I hovedstaden London er det meldt 38 grader. Mye tyder dermed på at den britiske varmerekorden på 38,7 grader, satt i Cambridge i 2019, står for fall.

Ved 15-tiden mandag ble det målt 37,5 grader i Cavendish i Essex og i Northolt i London, og dagen er den varmeste så langt i år.

Britiske meteorologer har advart om at hetebølgen kan føre til at friske mennesker dør av heteslag. Det er ikke vanlig med så høye temperaturer i Storbritannia, og det er første gang noensinne at landet sender ut et farevarsel for ekstremvarme.

Ifølge forskere bidrar klimaendringene til hetebølgen, og de spår hyppigere og mer intenst ekstremvær i årene som kommer.