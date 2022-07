Pakistanske bønder rammet av hete og tørke – kan bli manko på mango

Det er til glede for folk over hele verden når den pakistanske mangoen kommer i butikkhyllene. I Pakistan er det rundt 25 ulike typer som modnes gjennom sommeren.

Men i år kan gleden bli kortvarig, melder AFP. Temperaturene i år steg kraftig allerede i mars, mange måneder tidligere enn normalt. Deretter ble landet rammet av en hetebølge som ødela deler av avlingene og tørket ut vannstanden i kanaler bøndene er avhengig av for vanning.

Mangobøndene sier at værforholdene denne våren har skapt problemer for dyrkingen av mango og de anslår at to femdeler av produksjonen har falt bort som følge av dette. I tillegg er ikke mangoene like ferske som de normalt pleier å være, ifølge norske importører.

– Vi er fordømt

– Vanligvis har jeg 24 lastebillass med mangoer, men i år har jeg kun 12, sier mangobonden Fazle Elahi.

– Vi er fortapt, legger han til.

Temperaturene stiger normalt i starten av mai. Det gjør at mangoene modnes og er klare til å plukkes i juni og juli.

– Mangoen skal egentlig veie over 750 gram, men i år har vi plukket en del underdimensjonert frukt, sier Elahi.

Pakistan er blant verdens største eksportører av mangoer og høster opp mot to millioner tonn med mango hvert år. De fleste mangoåkrene er i de sørlige delene av provinsene Punjab og Sindh.

Misfarget og flekkete

På Grønland i Oslo har frukt- og grønthandlerne stilt ut den pakistanske mangoen ved inngangen til sine butikker.

– Det er sesong nå. Mangoene er veldig populære, og det er mange som kommer innom for å få seg noen, sier Erkan Harmankaya til NTB.

Han er medeier i Real Frukt og Grønt som ligger på østkanten i Oslo. Harmankaya forteller at han ikke har fått færre mangoer i år, men at de mangoene som har kommet, er av dårligere kvalitet enn vanlig.

– I år er det flere mangoer med flekker og misfarge. Vi sender en god del i retur, og jeg vil tro det er mange produsenter som taper penger på mangoene i år, sier han.

Vanskelig å finne fine

Vennene Singh Balbir og Sker Afghan har begge tatt turen til Family Food på Tøyen i Oslo. Også der ligger mangoer utstilt foran inngangen.

Hver sommer er det sesong for pakistansk mango, og da tar Balbir og Afghan turen for å finne de fineste mangoene å ta med seg hjem.

– I år er det ekstra vanskelig å finne en eske med kun fine frukter, sier Balbir til NTB.

Balbir spiser pakistansk mango til dessert. Det er altfor søtt for å ha i vanlig mat, sier han.

Etter lang leting finner både han og kompisen hver sin eske som de tar med seg under armen før de ser seg om etter andre varer.

To problemer

I Pakistan er bonden Umar Bhugio bekymret for årets avlinger. Han eier områder med mangoåkre utenfor Mirpur Khas, byen som blant lokale er kjent som mangobyen.

Bhugio sier det har regnet mindre enn halvparten så mye som vanlig over hans åkre hittil i år.

– Mangobønder står overfor to problemer i år: Det ene er at temperaturene steg tidlig, og det andre er mangelen på vann, sier han.

Utsatt for klimaendringer

Pakistan er ett av landene i verden med størst vannmangel. Problemet har bare blitt større av den svekkede infrastrukturen og dårlig styring av ressursene.

Landet er også rangert som det åttende mest sårbare for å bli rammet av klimaendringer, ifølge den globale klimarisikoindeksen.

Tusener har omkommet, blitt fordrevet eller fått hjemmene sine ødelagt som følge av flom, tørke og sykloner i løpet av de siste årene.

– At temperaturen steg såpass tidlig i år økte avlingenes vanninntak. Det ble konkurranse mellom ulike avlinger i å forbruke mest vann, sier Abid Suleri. Han er direktør for Instituttet for bærekraftig politisk utvikling (SDPI).