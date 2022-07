Ukraina melder om russiske angrep i hele landet

De siste angrepene rammet byer både nord, øst og sør i Ukraina. Landets nest største by, Kharkiv, er rammet av alvorlige angrep flere ganger de siste dagene, og myndighetene frykter en ny russisk offensiv.

Angrepene skjer samme dag som Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ga ordre om å trappe opp operasjonene i Ukraina, angivelig for å hindre ukrainerne i å starte massive rakett- og artilleriangrep på sivil infrastruktur i Donbas-regionen og andre regioner.

Luhansk og deler av Donetsk i Donbas og deler av andre fylker i Sør-Ukraina er okkupert av russiske styrker.

Minst tre mennesker ble drept og tre såret i et rakettangrep før daggry på byen Tsjuhujiv, ikke langt fra Kharkiv. Politisjef Serhij Bolvinov sier et to etasjers boligbygg ble delvis ødelagt i angrepet.

I naboregionen Sumy ble en person drept og sju såret da russerne skjøt granater og artilleri mot tre landsbyer langs den russiske grensa, og i Donetsk er sju sivile drept og 14 såret i angrep de siste 24 timene.

