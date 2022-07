Biden sier han tok opp Khashoggi-drapet med bin Salman

På et pressemøte etter samtalen sa Biden at han snakket svært direkte og krystallklart til bin Salman om drapet, og at han tok opp menneskerettigheter generelt.

– Det som skjedde med Khashoggi, var opprørende. Jeg gjorde det klart at om noe slikt skjer igjen, får de den responsen og mye mer, sa Biden.

Biden sa at bin Salman svarte at han i bunn og grunn ikke var personlig ansvarlig for drapet, men «jeg sa at jeg tror han er det».

JOURNALIST-DRAP: Gaten utenfor Saudi-Arabias ambassade i Washington heter nå Jamal Khashoggi Way. President Joe Biden sier han tok opp drapet med Saudi-Arabias kronprins under et møte i Jeddah fredag.

USAs egen etterretningstjeneste CIA mener bin Salman personlig ga ordre om drapet. Biden nektet lenge å snakke med bin Salman og lovte å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat, trass i at landet er en viktig alliert.

Biden sa han ikke ville beklage kommentarene om å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat, men at han gjorde reisen for å bygge opp forbindelsene fordi energiprisen har steget til værs etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Refses for knokehilsen

Biden ankom fredag Saudi-Arabia, hvor kronprins Mohammed bin Salman er landets reelle leder. Årsaken til at Biden tidligere ikke har villet ha noe med ham å gjøre, er at bin Salman anklages for å ha beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Men da Biden ankom palasset i Jeddah, ble han møtt av en smilende kronprins og en knokehilsen. Bildet av de to vekker sterke reaksjoner.

KNOKEHILSEN: President Joe Biden har fått kritikk for å ha blitt tatt imot med en knokehilsen av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman Ida han kom til kongepalasset Al-Salem i Jeddah.

Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, har lagt ut bildet på Twitter og med en tekst der det står at Biden har fått blodet til kronprinsens neste offer på hendene.

Demokraten Adam Schiff reagerer også sterkt.

– En knokehilsen er verdt tusen ord. Hvis vi noensinne trengte en visuell påminnelse om det grepet oljerike autokrater fortsatt har på amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten, så fikk vi det i dag, skriver Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

– Skal betale prisen

Biden har tidligere lovet at de som sto bak drapet på Khashoggi, skal stilles til ansvar. Han har også nektet å ha kontakt med kronprinsen.

– De skal få betale prisen, sa Biden etter at en saudiarabisk dødsskvadron hadde lokket regimekritikeren og Washington Post-skribenten inn på landets konsulat i Istanbul, for deretter å drepe og partere ham.

DREPT: Jamal Khashoggi på en pressekonferansen i Bahrain i 2014.

Amerikansk etterretning konkluderte med at ordren ble gitt av Saudi-Arabias mektige kronprins, som har et slett rykte i menneskerettssammenheng, og som de siste sju årene har ført en brutal krig i Jemen.

– Menneskerettighetene skal stå i sentrum for vår utenrikspolitikk, proklamerte Biden kort tid etter at han overtok som president.

Han lovet også «økt amerikansk innsats for å få en slutt på krigen i Jemen», men det er uklart om dette blir nevnt under Bidens to dager lange besøk.

Brutal krig

Saudi-Arabias krigføring er god butikk for amerikansk våpenindustri, som i løpet av krigens første fem år solgte militært materiell, våpen og ammunisjon for over 500 milliarder kroner til landet.

Kongressens granskingsorgan slo nylig fast at amerikanske myndigheter aldri har undersøkt om våpnene har drept sivile i Jemen, der krigen ifølge FN hittil har kostet minst 400.000 liv.

Khashoggi

Biden ville tidligere i uka ikke love å ta opp drapet på Khashoggi med saudiarabiske ledere, slik den drepte skribentens enke i et intervju hevder å ha fått løfte om fra amerikanske tjenestemenn

– Jeg tar alltid opp menneskerettigheter. Men min holdning når det gjelder Khashoggi, har vært helt klar. Dersom noen ikke forstår dette, det være seg i Saudi-Arabia eller andre steder, da har de ikke vært til stede på en stund, sa han på en pressekonferanse i Jerusalem.

Biden ble fredag den første amerikanske presidenten som har fløyet direkte fra Israel til Jeddah, og få timer før avreisen kunngjorde saudiarabiske luftfartsmyndigheter at de nå har besluttet å «åpne kongerikets luftrom for alle flyselskaper som oppfyller myndighetenes krav for overflygning», også israelske.

Israelske fly har de siste årene rett nok fått passere saudiarabisk luftrom på vei til andre land i regionen, men Biden omtaler likevel kunngjøringen fra Riyadh som «historisk».

Olje

Russlands invasjon av Ukraina har ført til kraftig prisøkning på matvarer og olje, og dette er dårlig nytt for den amerikanske presidenten og Demokratene. Høy bensinpris skaper stor misnøye i USA, der det om få måneder skal holdes mellomvalg.

ANKOMST: President Joe Biden ankommer flyplassen i Jeddah med et direktefly fra Israel.

Biden håper trolig å overtale Saudi-Arabia og de øvrige Opec-landene til å øke oljeproduksjonen for å få ned prisen, men eksperter tviler på at de i særlig grad vil gjøre dette.

Høy oljepris er god butikk for Saudi-Arabia, som i mars og april eksporterte olje for over 10 milliarder kroner hver eneste dag, over dobbelt så mye som i samme periode året før.

Lørdag skal Biden delta på et møte i det såkalte Golfrådet der også ledere fra Egypt, Irak og Jordan er invitert.