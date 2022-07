Secret Service skal ha slettet tekstmeldinger fra Kongress-stormingen

Overinspektøren i departementet for innenlands sikkerhet skriver i et brev nyhetsbyrået AP har fått tilgang til at meldinger fra 5. og 6. januar ble slettet i forbindelse med utskiftning av enheter.

Slettingen skjedde angivelig etter at overinspektøren ba om en utskrift av kommunikasjonen mellom Secret Service-agentene som del av etterforskningen av angrepet på Kongressen.

Sendt til Kongressen

I tillegg skal personal fra departementet ha fått beskjed om at de ikke kunne overlevere dokumenter til overinspektøren, og at alle slike dokumenter først måtte gjennomgås av departementets advokater.

– Denne gjennomgangen førte til flere ukers forsinkelser før overinspektøren fikk tak i dokumentene og skapte forvirring om hvorvidt alle dokumenter var overlevert, heter det i brevet, som er datert onsdag og sendt til ledere i komiteene for innenlands sikkerhet i Kongressen.

Avviser påstandene

Secret Service avviser påstandene i brevet som usanne.

– Antydningen om at Secret Service på uærlig vis slettet tekstmeldinger etter en forespørsel, er usann. Faktisk har Secret Service samarbeidet fullt og helt med overinspektøren på alle måter – om det er snakk om intervjuer, dokumenter, eposter eller tekstmeldinger, sier talsmann Anthony Guglielmi.

Overinspektøren etterspurte meldingene først 26. februar, da overflyttingen til nye enheter var «godt i gang», ifølge Guglielmi.

– Secret Service informerte overinspektøren om at data fra visse telefoner hadde gått tapt, men bekreftet at ingen av tekstmeldingene overinspektøren ba om hadde blitt borte i overføringen, sier han.

Den angivelige slettingen av meldingene vil trolig være interessant for 6. januar-komiteen.

Den har rettet søkelyset mot Secret Service etter at Cassidy Hutchinson, tidligere rådgiver i Det hvite hus, fortalte hvordan Donald Trump skal ha havnet i klinsj med dem 6. januar.

(©NTB)