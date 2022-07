OSSE slår alarm om russisk mishandling av ukrainarar

Russland har etablert såkalla filtreringssenter i dei okkuperte områda i Ukraina.

– Det ligg føre rapportar som tyder på at menneske blir utsette for harde forhøyr og nedverdigande kroppsvisitasjon på slike senter, heiter det i ein fersk rapport frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE).

Ukrainarar som blir mistenkte for å ha samarbeidd med styresmaktene, «forsvinn ganske enkelt ofte», og nokre blir etter seiande sende til Russland der dei skal ha vortne fengsla eller drepne, heiter det vidare i rapporten.

OSSE har i ein tidlegare rapport konstatert at det er «klare teikn til brot på folkeretten» i Ukraina og slår i sin siste rapport fast at det har funne stad «grove brot på folkeretten», særleg i Butsja og Irpin utanfor Kyiv.

– Teikn på tortur og mishandling på lik av drepne sivile, viser også klare brot på menneskerettane, slår OSSE fast.

Rapporten viser også til at det er dokumentert målretts drap, valdtekter, bortføringar og omfattande deportasjon av sivile sidan russiske styrkar invaderte Ukraina 24. februar.

