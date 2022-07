Folkehelseinstituttet er spesielt oppmerksomme på ny virusvariant

– Det at BA 2.75 er påvist i Danmark gir ikke i seg selv grunn til bekymring i Norge. At varianten har noen nye mutasjoner som man tror kan gjøre varianten i stand til å omgå immunitet fra tidligere vaksineringer og infeksjoner, og det at det nå oppdages rundt omkring i verden, gjør at vi er spesielt oppmerksomme på varianten, sier Torstein Aune, som er seniorrådgiver i FHI, til NTB.

Den nye omikronvarianten har nylig blitt påvist i Danmark. Den ble først oppdaget i India i mai og har siden spredt seg til over ti land. Dansken som har fått påvist varianten, hadde oppholdt seg i Sør-Europa.

Foreløpig er ikke varianten påvist i Norge, og FHI tror ikke vi trenger å være bekymret for en ny nedstengning.

– Det er nok ikke noen fare for noen ny nedstengning i Norge om viruset sprer seg ytterligere, ettersom immuniteten vi har opparbeidet oss i befolkningen, med høy sannsynlighet vil ha en beskyttende effekt mot alvorlig sykdom, sier Aune.

