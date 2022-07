Biden møter Mexicos frittalende president

López Obrador boikottet i forrige måned det såkalte Amerika-toppmøtet i Los Angeles fordi Biden nektet å inviterte lederne fra Cuba, Nicaragua og Venezuela.

Mexicos sentrum-venstre-president har også kritisert USA for å støtte Ukraina i krigen mot Russland, og han har påpekt at Biden har vært mye raskere med å sende våpenhjelp dit enn økonomisk hjelp til Mellom-Amerika.

Assange-kritikk

López Obrador har også gått hardt ut mot Biden-administrasjonen i andre saker, blant annet USAs krav om utlevering av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange fra Storbritannia.

Assange er tiltalt for spionasje i USA og risikerer opptil 175 års fengsel dersom han blir funnet skyldig. Mexicos president har lovet å ta opp saken under tirsdagens møte i Det hvite hus, og en talsmann for Biden har sagt at de er villige til å diskutere den.

Grensesamarbeid

Selv om López Obrador ofte går hardt ut mot USA, understreker høytstående kilder i Det hvite hus at forholdet til Mexico, som de deler en 3.200 kilometer lang grense med, er svært viktig og at Biden håper på økt samarbeid for å begrense ulovlig innvandring og narkotikasmugling.

De to lederne skal ifølge kildene også diskutere tiltak som skal gjøre det lettere for gjestearbeidere å komme lovlig til USA, i første omgang mexicanske, men på sikt også fra andre land i regionen.

Bidens forgjenger Donald Trump anklaget Mexico for å gjøre lite eller ingenting for å stanse ulovlig innvandring, og republikanerne anklager Biden for å ha «åpnet grensa» for mye.