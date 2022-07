Biden avbrutt av pårørende under våpentale ved Det hvite hus

– Du må gjøre mer, kan man høre Manuel Oliver rope fra publikum da Biden talte for å markere den første vedtatte våpenlovgivningen på over et tiår mandag, skriver Politico.

Oliver mistet sin 17 år gamle sønn Joaquin i masseskytingen på Parkland High School i Florida i 2018, hvor 17 elever og lærere ble drept. Han ba presidenten om å åpne et eget kontor i Det hvite hus for forebygging av våpenvold.

Biden svarte på oppfordringen med å si at det allerede eksisterer et føderalt kontor dedikert til å forhindre våpenvold, men erkjente at mer måtte gjøres for å hindre masseskytinger i landet.

«La ham snakke», sa Biden før Oliver ble eskortert ut av sikkerhetsfolk ved Det hvite hus.

TALTE: Joe Biden talte ved Det hvite hus mandag for å markere den første våpenlovgivningen i Kongressen på over et tidr. Likevel er det flere pårørende for våpenvold som mener han ikke gjør nok.

Strengere våpenlover

Kongressen vedtok noen våpenskjerpelser i kjølvannet av massakrene i Buffalo i New York og på barneskolen i Uvalde i Texas tidligere i år.

Det innebærer blant annet at personer under 21 år må gjennom grundigere bakgrunnssjekker, personer dømt for partnervold ikke får kjøpe våpen og stater får penger til å håndheve såkalte «rødt flagg»-lover, altså å undersøke faresignaler hos enkelte våpenkjøpere. Loven bevilger også penger til lokale tiltak for psykisk helse og for å utbedre systemet for bakgrunnssjekker.

Flere av de overlevende etter Parkland-massakren og deres familier har drevet en landsdekkende bevegelse, kjent som March For Our Lives , etter massakren. De krever at amerikanske politikere strammer inn landets våpenlover.

Over 300 masseskytinger

Ifølge Gun Violence Archive har det hittil i år vært 333 masseskytinger i USA. Deres definisjon på masseskyting er hendelser der minst fire personer blir drept og/eller såret med skytevåpen av samme gjerningsperson.

23.370 mennesker er drept med skytevåpen i USA hittil i år, inkludert 12.738 selvmord. Blant de drepte er 184 barn under 12 år, og 703 i alderen 12 til 17 år.





















