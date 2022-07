FN: Verdens befolkning vil nå 8 milliarder i år

Milepælen er en «påminnelse om vårt felles ansvar for å ta vare på planeten og et øyeblikk til å reflektere over hvor vi fremdeles har en vei å gå med tanke på våre forpliktelser til hverandre», sier FNs generalsekretær António Guterres.

Befolkningsprognosen, som er utarbeidet av FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker, sa at verdens befolkning vokser i det laveste tempoet siden 1950.

Det er ventet at verdens befolkningstall vil nå 8.5 milliarder i 2030 og 9.7 milliarder i 2050. Toppen vil være på rundt 10.4 milliarder mennesker på 2080-tallet.

Selv om fødselstallene faller i flere utviklingsland, vil kun åtte land være ansvarlig for mer enn halvparten av verdens befolkningsvekst de neste tiårene.

Det gjelder Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Tanzania, ifølge rapporten.

