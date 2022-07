Europa koker i ny hetebølge

I Portugal venter meteorologene at gradestokken vil nærme seg 45 grader denne uken, mens det flere steder i Spania ble målt temperaturer på over 40 grader mandag.

I begge land har det brutt ut mange skogbranner som følge av sterk varme og langvarig tørke. I Spania er det registrert 250 større branner siden slutten av juni. Nesten 820 kvadratkilometer med skog og annen vegetasjon er svidd av.

Talsmann Ruben del Campo i det spanske meteorologiske instituttet AEMET sier at hetebølgen har potensial til å bli eksepsjonell. Den er ventet å vare i ni eller ti dager. Da blir den en av de tre lengste siden 1975, sier han.

I Portugal brant det mandag på 36 forskjellige steder, ifølge sivilforsvaret. Noen av brannene kan ses helt fra Lisboa i form av tjukke røyksøyler som stiger mot himmelen flere mil unna.

To branner slukket

Mandag fikk imidlertid brannmannskapene kontroll over to av skogbrannene. Den ene har siden torsdag svidd av et område på 20 kvadratkilometer i Ourem 13 mil nord for Lisboa, mens den har herjet i nabokommunen Pombal siden fredag. Flere hundre brannmannskaper er blitt værende i området for å hindre at brannene blusser opp igjen.

Hetebølger er blitt stadig vanligere på grunn av klimaendringene, ifølge forskerne, og de ventes å bli mer intense.

Europe Wildfires SPANIA: En skogbrann herjet i Sierra de la Culebra i den spanske Zamora-provinsen under den forrige hetebølgen i juni. (Emilio Fraile /AP)

Også i juni ble Spania rammet av en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Måneden før var den varmeste maimåneden siden begynnelsen av århundret.

I tillegg har tørken ført til langt lavere vannstand i vannreservoarene enn normalt, ikke bare i Spania, men også i Italia. Der har lite nedbør ført til at elver og innsjøer tørker inn. Fem regioner nord i landet regner situasjonen som kritisk, og i enkelte byer er fontener skrudd av og innbyggere bedt om å spare på vannet.

Sør i Italia bryter det ut stadig flere skogbranner, og sivilforsvaret regner med at det vil bli en svært travel sommer for landets brannmannskaper.

Italy Draught ITALIA: Ticino-elven, som ligger cirka 30 kilometer sør for Milano, er nesten helt tørket ut. (Luca Bruno/AP)

Kjærkomment regn i Hellas

Også i Frankrike er det ventet temperaturer på nesten 40 grader denne uken. Det har brutt ut en rekke skogbranner, og på grunn av tørken blir det trolig flere. Flere skogområder er sperret av, og i byen Nîmes har myndighetene avlyst fyrverkeriet under nasjonaldagsfeiringen 14. juli.

I enkelte lokalsamfunn er det også problemer med tilgangen på drikkevann.

I Hellas har situasjonen blitt noe bedre etter langvarig tørke og mange branner tidligere i juli. I helgen kom det kraftig regn i nesten alle områder av landet. Men etter 18. juli er det ventet temperaturer på over 40 grader, spesielt sør i landet, ifølge meteorologene.

Også Tyskland sliter med svært tørt vær, noe som har ført til flere mindre skogbranner de siste dagene.

Britisk rekordvarme

I Storbritannia er det også duket for rekordvarme dager den nærmeste tiden. Neste uke kan gradestokken passere 40 grader for første gang i britisk historie, og det advares mot ekstrem og livsfarlig hete.

Den høyeste temperaturen som hittil er registrert i Storbritannia, var 38,7 grader i Cambridge i 2019. Den tidligere rekorden var 38,5 i Kent i 2003, skriver Sky News.

Allerede nå er det veldig varmt. Om natten går gradestokken ikke under 20 grader i store deler av landet, og mandag var det ventet temperaturer på rundt 33 grader.

Met Office sender ut gult varsel om de eksepsjonelt høye temperaturene fra kommende søndag og framover. Gult varsel innebærer fare for trafikkproblemer, strømbrudd og risiko for liv og eiendom.