1922-komité klar med tidsplan: Storbritannias nye statsminister presenteres 5. september

1922-komiteen bekrefter etter et møte mandag kveld at de to kandidatene som står igjen etter de kommende valgrundene, blir gjenstand for en uravstemning blant Det konservative partiets medlemmer.

1922-komiteen har ansvaret for å organisere ledervalgene i partiet. Komitéleder Graham Brady oppgir at det åpnes for nominasjoner mandag og at denne prosessen avsluttes allerede tirsdag. Hver kandidat er ventet å måtte ha støtte fra 20 parlamentarikere for å kunne bli nominert, sier han videre, ifølge Sky News.

1922-komiteen legger opp til første valgrunde onsdag og trolig en ny valgrunde torsdag i forbindelse med valget av Boris Johnsons etterfølger.

For å gå videre fra første valgrunde til den neste, må dessuten en kandidat få minst 30 stemmer fra andre parlamentarikere i eget parti.

Brady regner med at man vil komme fram til to kandidater innen neste mandag. Deretter er det partiets medlemmer som i en uravstemning per post skal avgjøre hvem av disse som blir ny partileder og dermed Storbritannias nye statsminister.