KrF-evaluering: Ropstads boligrot trolig årsak til dårlig valgresultat

«Det er ikke mulig å vite sikkert, men det er grunn til å tro at denne saken var en viktig årsak til synkende målinger den siste uken før valget,» heter det i rapporten Valgkampevaluering 2021. Analyser, engasjement og mobilisering mot korona, pendlerbolig og sperregrensen.

Det er NRK som har fått tilgang til den 25 sider lange rapporten. Den går gjennom hvilke valg som ble tatt, hvordan valgkampen ble gjennomført og hvilke erfaringer som ble gjort. Hvordan KrF håndterte abortsaken da den kom opp, omtales også.

Rapporten er i liten grad kritisk til valgene som ble gjort og «har ikke til hensikt å forklare valgresultatet som sådan». Den går likevel langt i å trekke en konklusjoner rundt hva som gjorde at KrF for første gang siden krigen havnet under sperregrensen. Blant annet trekkes pendlerboligsaken fram.

5. september – bare en drøy uke før valget – avslørte Aftenposten at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig ved å ha adresse hjemme hos foreldrene. Saken ble så belastende for partiet og Ropstad selv, at han til slutt valgte å trekke seg som partileder.

SV fram, Sp tilbake

Lørdag 9. juli la også Klassekampen og Nationen frem en ny meningsmåling, laget av Norfakta. Der går SV mest fram og har for første gang en oppslutning på 10 prosent. Samtidig fortsetter Sp fallet.

– Målingen viser at SVs arbeid for å redusere de økonomiske forskjellene og ta tak i klima- og miljøkrisen får oppslutning hos folk, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til Klassekampen.

Senterpartiet svekker seg derimot 1,3 prosentpoeng og får en oppslutning på 5,6 prosent i den ferske målingen. Det er den laveste oppslutningen siden oktober 2016.

Nedgangen er på 17 prosentpoeng siden toppnoteringen på 22,6 prosent i januar i fjor.

– Det er jo en måling som vi ikke er fornøyd med, et resultat som er langt unna der vi ønsker å være, selvsagt. Og som også er et tydelig signal om at her har vi en jobb å gjøre, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad til Klassekampen.

Borgerlige fortsatt størst

Også Ap går tilbake på målingen og får en oppslutning på 21,2 prosent. Ap er i tillegg partiet som taper mest på målingen med 1,8 prosentpoeng.

De tidligere regjeringspartnerne Frp og Høyre går begge fram og får en oppslutning på henholdsvis 14 og 28,9 prosent. Høyre er dermed største parti på målingen. KrF er minst med 3,2 prosents oppslutning.

De borgerlig partiene får med denne målingen 87 seter på Stortinget, mens venstresiden, inkludert Rødts 10 og MDGs 3 mandater, samlet får 82.