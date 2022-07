Dialog om sikkerhet rundt moskeene før id-feiring: Etterlyser bredere innsats

ID-FEIRING: Politiet har væt i kontakt med muslimske trossamfunn om behov for sikkerhetstiltak før id-feiringa. – Det er et tillitsskapende tiltak at vi blir involvert, sier Islamsk Råd Norge, som likevel etterlyser en bredere innsats i møte med potensielle trusler mot moskeer.