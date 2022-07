President Joe Biden vil sikre kvinners rett til abort

Det hvite hus bekrefter at Biden vil iverksette flere tiltak for å beskytte abortretten til amerikanske kvinner. Han skal presentere tiltakene i en tale fredag morgen amerikansk tid.

Presidenten vil blant annet undertegne en presidentordre som skal beskytte privatlivet til kvinner som søker abort. Blant annet skal det bli strengere regler knyttet til deling og videreformidling av sensitiv helseinformasjon, ifølge Det hvite hus.

Trolig vil det bli enda strengere regler for når helsepersonell og de som jobber i forsikring er pålagt å dele slik informasjon.

Tilbyr helsepersonell kurs

Det hvite hus bekrefter også at advokater og andre frivillige som jobber for å sikre kvinner tilgang til abort, blir invitert til et møte. Der vil de få informasjon og opplæring i hvordan de skal navigere i det nye, juridiske landskapet.

Amerikanske kvinner har hatt føderal rett til abort i 50 år, men det har aldri kommet inn i grunnloven. Etter at høyesterett 25. juni bestemte seg for å oppheve dommen kjent som Roe vs. Wade, er det nå opp til de ulike statene om abort skal være lov eller ikke.

Dermed vil USA fremover bli et lappeteppe av ulike abortlover

Biden har vært under sterkt press fra det demokratiske partiet om å gjøre mer enn det han gjør, for å beskytte kvinners abortrettigheter siden den historiske avgjørelsen i høyesterett.

Vil trolig hindre straffeforfølging

Det er også ventet at presidenten vil legge fram en plan som skal gjøre det vanskeligere å straffeforfølge kvinner som søker abort i andre stater, eller kjøper abortpiller i stater der all abort er ulovlig.

For selv om abort fremdeles er lov vi mange stater, risikerer likevel kvinner som reiser til stater der abort er lovlig å bli stilt for retten i hjemstaten der abort er forbudt.

Ifølge tre kilder tett på temaet, som nyhetsbyrået AP har snakket med, vil Biden fredag trolig komme med konkrete instruksjoner til helse- og justisdepartementet om å jobbe mot slik straffeforfølging.

(©NTB)