Storbritannia hevder å ha stanset iranske våpen på vei til Jemen

Våpnene, som den britiske forsvarsledelsen beskriver som avanserte, ble funnet i småbåter som ble stanset av det britiske marinefartøyet HMS Montrose som patruljerer i Persiabukta, ifølge departementet.

Småbåtene ble stanset i internasjonalt farvann sør for Iran etter å ha blitt oppdaget av et helikopter fra det britiske marinefartøyet.

Våpnene som ble funnet, ble sendt til Storbritannia for teknisk analyse. Det skal blant annet ha vært snakk om rakettmotorer til bruk i iranskproduserte krysserraketter og luftvernraketter, heter det i kunngjøringen fra det britiske forsvarsdepartementet.

Houthi-opprørerne i Jemen, som siden 2014 har kontrollert hovedstaden Sana og store deler av landet, har ved flere anledninger benyttet slike raketter til angrep mot mål i Saudi-Arabia. Dette som et svar på at Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon, støttet av blant andre Storbritannia, i 2015 gikk til krig mot dem og siden har lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Ifølge britiske myndigheter var våpenlastene som ble stanset et brudd på Sikkerhetsrådets resolusjon 2216, som forbyr våpenleveranser til houthiene.

Verken Iran eller houthiene har kommentert opplysningene.

