India strammer inn på korneksporten

Direktoratet for utenrikshandel krever nå at meleksportører i India må søke om forhåndsgodkjenning fra myndighetene, slik at de kan opprettholde kvaliteten og stabilisere innenlandske priser.

– Globale forsyningsforstyrrelser for hvete og hvetemel har skapt mange nye aktører og har ført til prissvingninger og potensielle kvalitetsrelaterte problemer, skriver direktoratet i en melding onsdag.

Hvetekorneksporten fra India ble kraftig redusert i mai for å styrke nasjonale matreserver etter global mangel og høye priser utløst av Russlands invasjon av Ukraina.

Russland og Ukraina står sammen for nesten en firedel av den globale hveteforsyningen, men Ukraina-krigen har forårsaket forsyningsproblemer og en verdensomspennende mangel.

