Reagerer på Vedums abortutspill: «Meningsløst»

ABORTSAKEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) åpner for at abortutvalgets innstilling ikke nødvendigvis skal legges frem for Stortinget. Nå varsler både Venstre og Rødt at dersom forslaget ikke kommer fra regjeringen, kan de komme til å legge det frem selv.