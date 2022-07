Ukraina: Massive angrep mot Slavjansk

– Slavjansk! Massiv bombing av byen. I sentrum, i nord. Til alle, søk tilflukt, skriver ordfører Vadim Ljakh på Facebook.

Ljakh har tidligere bedt den gjenværende befolkningen i byen om å evakuere etter et annet russisk granatangrep mot den kommersielle sektoren i byen.

Etter at Lysytsjansk falt i helgen og Luhansk-provinsen nesten helt er under russisk kontroll, er det antatt at de ukrainsk-kontrollerte delene av Donetsk står for tur.

Slavjansk, som er det ukrainske administrasjonssenteret i Donetsk, er allerede i flere uker blitt utsatt for bombing og artilleri.