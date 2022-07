To britiske statsråder trekker seg i protest mot Boris Johnson

Finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid trekker seg fra Boris Johnsons regjering og sier at de har mistet tillit til britenes statsminister.

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit, skriver Javid i sitt oppsigelsesbrev til statsminister Boris Johnson.

– Innbyggerne forventer med rette at det blir styrt på skikkelig vis, kompetent og seriøst, skriver Sunak på Twitter.

– Jeg innser at dette kan bli min siste ministerpost, men jeg mener at dette er standarder det er verdt å kjempe for, og det er derfor jeg går av, skriver han videre.

Johnson i hardt vær

De to statsrådene kunngjorde sin avgang kort tid etter at Johnson ble tvunget til å beklage håndteringen av skandalen rund torypolitikeren Chris Pincher, som i forrige uke ble suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Johnson innrømmet tirsdag å ha glemt at han alt i 2019 var blitt fortalt om anklagene mot Pincher, som ble regnet som en av hans nære politiske allierte.

Nylig måtte det også avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Mistillit

Det har også stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående torypolitikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner.

Partygate førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe i parlamentet, som Johnson overlevde på hengende håret.

Stort nederlag

Politiske kommentatorer betegner Sunaks og Javids avgang som et stort nederlag for Johnson, som mange mener bør gå av som partileder og statsminister.

De to har hatt ansvaret for det som regnes som Storbritannias to største utfordringer for tiden, de stadig økende levekostnadene som gjør at mange briter sliter med å få endene til å møtes, samt etterspillet etter koronapandemien som har krevd svært mange liv i Storbritannia og har kostet samfunnet dyrt.

Både Sunak og Javid er også nevnt som mulige etterfølgere etter Johnson, og avgangen blir av enkelte derfor sett på som posisjonering i håp om at hans tid som partileder og statsminister snart er omme.