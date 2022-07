UNDER DEKKE: Gjennom å bruke falsk identitet har den svenske reporteren Adrian Sadikovic kontaktet 20 trossamfunn i Sverige for å undersøke hvordan skeive personer blir møtt i de ulike miljøene. I Hillsong Sverige ble han tilbudt omvendelse. Her fra en amerikansk konferanse i megakirken. (Foto: Hillsong Church)