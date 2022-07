To av de drepte i kjøpesenterskytingen var mindreårige

I tillegg til de tre drepte, er fire personer kritisk skadd. Det opplyser dansk politi på en pressekonferanse mandag morgen.

– En 40 år gammel kvinne, en 19 år gammel kvinne, begge danske statsborgere. To svenske statsborgere, en 50 år gammel mann og en 16 år gammel kvinne. De er alle i en alvorlig tilstand, opplyser Søren Thomassen i København-politiet på en pressekonferanse.

Utover dette er det en rekke personer som er lettere skadd, opplyser Thomassen. Han sier at det ikke ser ut til å ha vært en forbindelse mellom gjerningspersonen og ofrene.

– Vår vurdering er at det er tilfeldige ofre. At det ikke er motivert av kjønn eller lignende.

Politiet har avhørt den mistenkte, og han har sagt at det var ham som utførte angrepet. Den angivelige gjerningsmannen blir siktet for drap. Ingen ting tyder på at det er snakk om en terrorhandling, sier Thomassen.

