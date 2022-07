Støre har tilbudt hjelp til Mette Frederiksen

– Jeg hadde i går kveld kontakt med statsminister Mette Frederiksen for å uttrykke medfølelse og tilby danske myndigheter all den hjelp de måtte trenge, skriver statsminister Støre (Ap) på Facebook.

Tre mennesker ble drept i masseskytingen på et kjøpesenter utenfor København søndag. En rekke mennesker er skadd.

– Skytingen i Danmark skjer bare en drøy uke etter angrepet i Oslo, og jeg vet at mange nå er redde og urolige. Mitt budskap er at vi gjør alt vi kan for å ivareta tryggheten vår, skriver Støre.

– Vi forsterker arbeidet med å skape trygge fellesskap som forebygger psykisk sykdom og radikalisering, og satsingen på et politi og et forsvar som kan stanse trusler og angrep.

