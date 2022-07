SAS-meklingen: Overrasket over at pilotene ville legge seg

Ifølge Dagens Næringsliv var det pilotene som søndag kveld ensidig ga beskjed om at de ville forlate meklingen, som foregår i Stockholm.

– SAS har ønsket å bruke hver time som gjenstår fram mot mandag klokken 12.00 til meklingen. Derfor er jeg veldig overrasket over at pilotene valgte å gå hjem og legge seg, sier Marianne Hernæs, som er forhandlingsleder for SAS.

Ifølge E24 skal meklingen gjenopptas klokka 8 mandag morgen.

– Ingen kommentar egentlig, vi går hjem for å sove og er tilbake i morgen, sa Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge Flygerforening søndag kveld.

Ifølge næringslivsavisa var SAS-delegasjonen i bygget der samtalene foregår, til klokken 1 natt til mandag. 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å streike. Det er anslått at streiken kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig. Meklingsfristen har blitt utsatt flere ganger.