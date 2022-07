Politiet: Skytingen i København var ikke terrorangrep

– Det er ingenting som kan underbygge at det er snakk om en terrorhandling, sa sjefinspektør Søren Thomassen i København-politiet på en pressekonferanse i Politigården mandag morgen.

Tre mennesker ble drept og fire alvorlig skadd i masseskytingen på kjøpesenteret Field's like ved flyplassen Kastrup i København søndag ettermiddag.

De drepte er en 17-årig dansk gutt, en 17-årig dansk jente og en 47-årig mann med russisk statsborgerskap som er bosatt i Danmark.

Kritisk

Fire personer er alvorlig skadd, og for en av dem er tilstanden kritisk.

De skadde er to danske kvinner, en 40 år gammel og en 19 år gammel. I tillegg er to svenske statsborgere – en 50 år gammel mann og en 16 år gammel jente – skadd, opplyste Thomassen.

Utover dette er det en rekke personer som ble lettere skadd i panikken da de flyktet ut av kjøpesenteret under skytingen.

Politiet var svært raskt på plass, og allerede 13 minutter etter at alarmen gikk, var gjerningsmannen pågrepet.

– Tilfeldige

Den pågrepne mannen er en 22 år gammel dansk statsborger som erkjenner å ha stått bak skytingen. Politiet ser på nåværende tidspunkt ingen tegn på at skytingen var en terrorhandling.

– Vår vurdering er at det er tilfeldige ofre. At det ikke er motivert av kjønn eller lignende, sa Thomassen.

Alt tyder også på at gjerningsmannen gjennomførte masseskytingen alene og ikke hadde medhjelpere.

– Som det ser ut nå, tyder det på at han handlet alene. Nærmere motiv om hevn eller noe annet vil jeg vente med å uttale meg om, sa Thomassen.

Incident in Danish shopping center Fields Det er foreløpig ingen ting som tyder på at den mistenkte samarbeidet med andre i angrepet. (Olafur Steinar Gestsson/NTB)

Kjent for psykiatrien

Politiet ser at det har vært en form for forberedelse i forkant av skytingen. Mannen var også kjent for psykiatrien.

Politiet har avhørt den mistenkte, og han har erkjent at han var på stedet, og at det var han som utførte angrepet. Han er siktet for drap og framstilles for varetektsfengsling mandag ettermiddag.

Thomassen sa at det pågår massiv etterforskning for at politiet skal forsikre seg om at mannen ikke hadde medhjelpere. Det er blant annet gjennomført ransakinger og gjennomgang av dokumenter.

Hele helseberedskapen i Region Hovedstaden har vist at det kan mobiliseres når det virkelig gjelder. Mange avbrøt ferien for å komme inn og hjelpe — Anders Damm-Hejmdal, sjeflege ved 112

Thomassen fortalte at den siktede hadde et gevær og en kniv på seg og tilgang på en pistol da han ble pågrepet. Våpnene var lovlige, men han har ikke våpentillatelse.

[ Da skytingen startet, tenkte Elin «nå, Jesus, henter du meg» ]

God beredskap

Beredskapen og samarbeidet mellom nødetatene i København under skytingen var svært vellykket og ble sterkt hyllet på en pressekonferanse i Region Hovedstaden.

Alle de som kunne reddes etter skytingen, ble reddet, ikke minst på grunn av godt samarbeid mellom ambulansepersonale, politi og beredskapen i København.

– Hele helseberedskapen i Region Hovedstaden har vist at det kan mobiliseres når det virkelig gjelder. Mange avbrøt ferien for å komme inn og hjelpe, sa sjeflege ved 112, Anders Damm-Hejmdal.

Han sa at det på kort varsel kunne sendes 31 ambulanser fra Region Hovedstaden til Field's, i tillegg til ti ambulanser fra Region Sjælland. Det første akutteamet ankom etter få minutter.

Norsk tilbud om hjelp

Jonas Gahr Støre hadde søndag kveld kontakt med Danmarks statsminister Mette Frederiksen for å tilby hjelp etter masseskytingen i København.

– Jeg hadde i går kveld kontakt med statsminister Mette Frederiksen for å uttrykke medfølelse og tilby danske myndigheter all den hjelp de måtte trenge, skriver statsminister Støre (Ap) på Facebook.

PST skriver på Twitter at masseskytingen i Danmark ikke endrer trusselbildet i Norge, og at det ikke er indikasjoner på at skytingen har knytinger til Norge.

Utenriksdepartementet er det siste døgnet kontaktet av flere norske borgere som ble evakuert under skytingen. Men UD er ikke kjent med at norske borgere er blant de skadde og drepte, ifølge kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen.